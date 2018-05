Foi encontrada uma solução de última hora para o União não dar falta de comparência no decisivo jogo de amanhã de manhã com o Cova da Piedade, que estava a causar grande alarmismo e nervosismo junto dos responsáveis do clube madeirense, porque não tinham qualquer garantia da TAP e as as low-cost - Easyjet e Transavia – já tinham informado que não tinham disponibilidade de voos para estes dias.

Segundo conseguimos apurar, após uma conjugação de esforços, com um especial contributo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a comitiva do União viaja esta manhã, às 8h45, para Lisboa, e às 10h30 realizará um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, seguido de uma conferência de Imprensa do treinador, Ricardo Chéu, e de um jogador, Danilo Dias, que está previsto para as 12 horas.

Logo depois, Fernando Gomes, presidente da FPF, que se mostrou preocupado em arranjar uma solução para o imbróglio que foi criado pela Liga de Clubes, vai oferecer um almoço a toda a comitiva unionista.

Apesar da solução estar encontrada, o União continua a afirmar que se sente indignado com o comportamento da Liga que, apurámos, pediu ao União para fretar um avião, algo que o clube considerou um desaforo, pelos custos que acarreta.

Recorde-se que o jogo estava originalmente marcado para este domingo, às 16 horas, tendo disso mesmo a Liga dado conta, na passada terça-feira ao clube madeirense, através de e-mail. No entanto, no dia seguinte, mudou a ronda para sábado de manhã.