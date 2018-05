A conquista de uma vaga na Liga Europa na próxima época através do quinto lugar, poderá ser um ‘pau de dois bicos’, pois quem lá chegar terá de iniciar a época bem mais cedo que o habitual.

Porque Portugal fechou a presente temporada futebolística no sétimo lugar do ‘ranking’ da UEFA, muito longe do sexto e de voltar a ter três equipas na Liga dos Campeões, cenário quase certo para as duas próximas temporadas, apenas o quinto classificado pode sonhar com uma presença nas competições europeias, caso o Desportivo das Aves não consiga uma surpresa a 20 de Maio na final da Taça de Portugal.

Se o Sporting ganhar a prova rainha do futebol português, Rio Ave ou Marítimo vão marcar presença nas competições europeias na próxima época, estando a turma vilacondense em clara vantagem neste particular, pois basta-lhe vencer na segunda-feira em Paços de Ferreira ou esperar que o Marítimo perca no domingo em Chaves.

Ora, independentemente de quem termine atrás dos ‘grandes’, certo que terá de iniciar a pré-época em Junho, pois entrará em competição na Liga Europa, ao contrário dos últimos anos, logo na segunda pré-eliminatória, que se joga a 26 de Julho e 2 de Agosto.

Ainda que não esteja confirmado, a I Liga, versão 2018/19, vai arrancar a 12 de Agosto, numa fase em que o quinto classificado desta temporada já estará a participar na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, uma vez que entra como cabeça-de-série na fase anterior.

E aqui começam as dificuldades, pois a seguir poderá não ter esse estatuto, sendo forçado a defrontar equipas com pergaminhos europeus, enquanto no ‘play-off’ de acesso aos milhões da fase de grupo está garantido um ‘tubarão’ como adversário.

Por tudo isto, ainda que a valorização clubística seja importante, a participação na Liga Europa poderá ter influências no comportamento da equipa ao longo da época, demasiado extensa, pois só terminará a meio de Maio de 2019.