Liderança bicéfala no CDS

Quando se esperava que José Manuel Rodrigues e Rui Barreto disputassem a liderança do CDS da Madeira no Congresso do final de Julho, eis que os dois unem esforços e vão apresentar um projecto comum para reconciliar o partido, unir tendências e “fazer do CDS um partido decisivo na governabilidade da Região a partir das eleições do próximo ano”.

Rui Barreto já anunciou a sua candidatura há uma semana, num jantar com 200 militantes, mas não abriu o jogo todo pois sabe o DIÁRIO que José Manuel Rodrigues está de regresso à política partidária activa, após ter liderado o CDS durante 20 anos e de, nos últimos dois anos, se ter dedicado às tarefas parlamentares e à Comissão de Reforma do Sistema Político da Assembleia Legislativa, da qual é Vice-Presidente.

Segundo apuramos, caso vença as internas, Rui Barreto será o novo líder e o Presidente da Comissão Política Regional, enquanto José Manuel Rodrigues será o Presidente do CDS-PP e do Conselho Económico e Social. Uma solução semelhante à que ocorre no PS nacional, onde António Costa é líder e o Presidente do partido é Carlos César. Curiosamente, esta solução já esteve em prática no CDS nacional quando o partido era liderado por Adriano Moreira e Lucas Pires tinha funções políticas de relevo.

A solução de unidade parece agradar à maioria dos militantes e “é bem-vinda” depois das divisões internas dos últimos dois anos. “Não se trata de dividir poderes, trata-se de unir o melhor do passado com o melhor do presente para construir o futuro”, confidenciam fontes próximas dos candidatos. Rui Barreto ficará com todos os poderes que já constavam dos Estatutos para o líder, mas Rodrigues vê reforçadas as competências ora atribuídas ao Presidente do partido, designadamente as de representação institucional.

A solução implica uma alteração ao Estatutos a efectivar no próximo Congresso e tem, ainda, como objectivo reforçar os poderes da Secretaria Geral que será ocupada por Teófilo Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Santana e que ficará responsável pela gestão das contas do partido.

Fontes centristas garantem que assim “se consegue unir as duas mais valias eleitorais do CDS e aliar a experiência à juventude numa renovação gradual e bem sucedida”.

Esta união de esforços de Rodrigues e Barreto é bem vista pela direcção nacional do CDS e só foi possível porque, tanto um como outro têm a mesma visão sobre a reorganização interna do partido e sobre a estratégia que o CDS deve adoptar nas eleições regionais do próximo ano. José Manuel Rodrigues em artigos publicados no DIÁRIO e Rui Barreto em declarações públicas foram defendendo que o CDS enquanto segunda força política da Região deve concorrer com listas próprias, afirmando-se como alternativa de Centro quer ao PSD que é Governo, quer ao PS que procura a vitória. “O CDS deve lutar para ser a primeira escolha de voto dos madeirenses” - têm dito ambos os dirigentes. Esta estratégia deverá ser materializada numa moção a levar ao Congresso e que está a ser subscrita por centenas de militantes.

Contactados pelo DIÁRIO, Rodrigues e Barreto confirmam que têm vindo a falar sobre o futuro do partido, mas sobretudo sobre ideias e soluções para o futuro da Madeira e que a seu tempo darão conta aos militantes e aos cidadãos dos seus propósitos. Mas nada mais adiantam até porque há mais uma candidatura à liderança do partido no Congresso marcado para 21 e 22 de Julho.

As sondagens já publicadas e outras que os partidos dispõem indicam que o CDS poderá ser o fiel da balança da governabilidade da Região, estando num Governo do PSD que teve a última maioria absoluta por escassos 12 votos e 1 deputado ou de um Governo do PS, caso este venha a ganhar as eleições.