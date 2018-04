Líder Marítimo recebe amanhã a Salesiana

A equipa de hóquei em patins do Marítimo recebe amanhã à tarde (17 horas), a equipa da Juventude Salesiana ‘B’, em jogo da 15.ª jornada do Campeonato Nacional da III Divisão - Sul B de hóquei em patins.

A equipa verde-rubra, que está na frente da classificação com 35 pontos, em igualdade pontual com o Murches e com mais quatro pontos de vantagem sobre o Vasco da Gama, que é terceiro, é clara favorita à vitória, frente a um opositor que está no oitavo lugar da tabela, com 12 pontos conquistados.

O Marítimo tem, deste modo, fortes probabilidades de dar continuidade ao excelente campeonato que vem realizando e, na sequência disso, cimentar a sua candidatura à subida à II Divisão nacional. N.G.