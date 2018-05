Líder da JSD admite ser deputado

Bruno Melim é no novo líder da JSD-M. Tem 22 anos, está matriculado no curso de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, do qual vai sair com média de 15 valores. Garante ter tido propostas de trabalho, contudo, nesta altura, preferiu liderar a estrutura juvenil. Não esconde que pode ser deputado, se a lógica partidária se mantiver, mas contraria que fará da política carreira e muito menos alinhará em “esquemas”.

O que leva um jovem de 22 anos interromper os seus estudos, eventualmente uma carreira como advogado, para se dedicar à política?

Estou a concluir as cinco cadeiras finais do curso e tenho a vertente profissional como grande meta da minha vida, portanto em nenhum momento coloquei de parte a minha vida académica. É mais difícil conciliar mas a minha experiência associativa na FDL dá-me alguma margem para não temer este desafio.

Porque esteve afastado alguns anos da ‘jota’?

Saí em discordância com o líder da altura, Rómulo Coelho, por posições que tomou. A política é mesmo assim: às vezes é preferível afastar-se. Neste tempo aproveitei para focar no meu desígnio pessoal que é não depender da política.

Mas existem vozes dentro do PSD-M que acham que este é o caminho mais fácil para poder chegar a deputado. Que resposta dá?

Para quem for medíocre, talvez será.

Não pretende fazer ‘carreira’ na política?

De todo. Claro que sei que, a um ano antes das Eleições Regionais, existe uma possibilidade de ser deputado, mas quem nos elege é o povo da Madeira, portanto teremos um ano e meio de trabalho para provar aos dirigentes do partido – porque a JSD não tem listas autónomas –, para demonstrar um conjunto de propostas. Caberá ao presidente do partido decidir a representatividade.

Vai exigir lugares elegíveis?

Claro. Fomos sempre o pilar reformador do partido. O actual líder foi presidente da JSD, e grandes figuras do partido passaram pela JSD, portanto a nossa grande meta é ter um programa de governo para a juventude a integrar no governo e inclusive integrar alguns jovens nos seus concelhos para defender a nossa juventude.

Por falar em concelhos... A JSD não tem concelhia no Porto Moniz. A militância enfraqueceu?

Já há algum tempo que não temos concelhia. Não é caso único na história da estrutura. É preciso atender que nos diversos concelhos o mapa político mudou e é natural que houvesse mais dificuldade. Por outro lado, a percentagem demográfica baixou consideravelmente neste concelho, o que também não ajuda.

Nada a ver com enfraquecimento político da ‘jota’?

Não podemos ter a ousadia de pensar que a estruturas partidárias juvenis (JSD, JS e JP) mantêm o mesmo peso e o mesmo fervor, de qualquer maneira existem outros factores: o líder da JS é do concelho do Porto Moniz, a Câmara é um autêntico ‘polvo’ no concelho...

O que quer dizer com essa afirmação?

Veja as situações que estão sendo acometidas aos militantes do PPD/PSD que foram candidatos neste concelho. Gente que é funcionária e que o sr.presidente questiona o porquê de continuarem a dar a cara pelo nosso partido fazendo até alguma perseguição política. Apesar do PS ter conquistado a autarquia, a liberdade é de todos. Fico perplexo com alguns paladinos contestarem o jardinismo por alegadamente serem vítimas do regime mas curiosamente cometem os mesmos erros. Não vou permitir que tal aconteça por considerar ser uma desonestidade intelectual.

Agora é preciso 1/3 dos militantes quando antes eram precisas 300 assinaturas. Não é passar do 8 para 80?

Em 42 anos de JSD em nenhum momento houve um congresso extraordinário. Há dois anos houve a intenção com os militantes a recolherem 372 assinaturas. Levaram um ‘cartão vermelho’ do conselho de jurisdição, que negou processo. De resto, a nossa estrutura tem 3.500 militantes, 300 seriam menos de 10%... e ainda há quem questione se há mil jovens activos na estrutura...

Não há?

Claro que há. Entre as várias concelhias existe esse número. Basta ver a Festa do Chão da Lagoa, mas deixe-me voltar à questão anterior: estou na política a prazo, por isso acho interessante que se fale que fiz um bloqueio através da revisão estatutária e não se fale de ter sido eleito em listas autónomas para os diferentes órgãos, que era uma coisa que não acontecia; Que a abertura do Conselho Regional ao método de Hondt, que acontecia no partido desde 2017, mas não acontecia na JSD; Abriu-se o Conselho Regional para quando haja duas listas exista pluralidade e representatividade nos órgãos políticos; A partir de agora as assembleias de concelhia têm possibilidade de sofrer moções de censura; Nos Conselhos Regionais os militantes base, ao contrário do era, pudessem falar. Como vê existe mais liberdade.

Ainda assim poucos foram os que compareceram ao congresso...

E eu pergunto: quantos líderes tiveram a votação e a participação que tive quando os congressos eram realizados no Funchal?

Colocou a educação, a habitação, a mobilidade e a saúde como temas da sua actuação. São os calcanhares de Aquiles deste Governo?

Temos de atender a duas situações essenciais: primeiro o que é competência do governo regional, e desengane-se aquele que ache que a JSD será uma caixa de ressonância do partido, lamento mas temos ideias próprias...

... Não admite interferências, nem será controlada?

Comigo não será. A minha relação com o partido será de proximidade e de lealdade, mas quando houver questões que a JSD pense diferente o líder vai dar voz.

Voltando à questão anterior... essas matérias valem muitas críticas a este governo...

É um facto, mas é bom lembrar os 16 milhões de euros de dívida do Estado à Região por via dos subsistemas de saúde, temos o problema da construção do hospital e temos de criar empregos na administração pública como nas câmaras municipais. Temos de pensar como vamos resolver problemas aos jovens se cada vez mais a habitação está mais cara. A Porta 65 deixa muita gente fora.

É por via contratação pública que esse assunto ficará resolvido?

Não sou especial adepto dessa condição – se o fosse se calhar não seria militante do PSD –, mas o Estado deve dar o exemplo. O governo regional tem feito um esforço significativo, por exemplo na contratação de enfermeiros.

Qual será o papel da JSD nas eleições regionais? O que não abdicará?

Temos de passar ao partido os anseios da juventude. Acredito que terá um papel de proximidade, de auscultação e criação de apostas políticas, que tenham um impacto na governação do PPD/PSD. O que não abdicarei é defesa dos jovens independentemente do período, ao contrário de outros líderes de outras estruturas que só agitam bandeiras em período eleitoral. Não farei montra da JSD para outros voos nem para fazer carreira, embora há essa possibilidade de vir a ser deputado em 2019, mas não liderarei a ‘jota’ com esquemas, e não se preocupem que não vem aí um tempo de carreirismo. Não tenham essa preocupação.

Com a sua eleição alguém terá de sair... Quem não deve estar descansado?

Reafirmo a confiança eleitos pela JSD na Assembleia Legislativa. O Rómulo foi um quadro importante. A Carolina também o foi. Naturalmente têm uma prestação de contas a fazer com o partido. Caberá ao partido entender se devem continuar.

Presumo que manifestará apoio a Miguel Albuquerque, ou estou errado?

Miguel Albuquerque tem sido um líder importante. Segurou o partido numa fase de transição e tem feito um bom trabalho à frente do governo. Por muito que não seja condição fundamental do apoio, é uma questão importante. O meu relacionamento com ele vem com a condição de excelente autarca que foi no Funchal, ao contrário de outros que tentam se promover na comunicação social.

Mas não respondeu à minha pergunta...

O líder da JSD não deve conferir apoio a nenhum candidato a presidente do partido. Vimos essa postura nas eleições directas 2014. A JSD trabalhará sempre quem foi líder. Temos a preferência de uma recandidatura do actual líder e seja cabeça de lista às eleições regionais.

Acredita que haverá uma lista adversária?

Acredito que estatutariamente seja possível, mas se existem movimentações, isso não sei.

É favorável que o congresso seja em Dezembro?

É benéfico que fosse.

E antecipar eleições para Abril ou Maio?

Nunca pensei muito nisso mas, à partida, só prejudicaria o PSD porque tem menos tempo para cumprir as promessas que fez. O que acho importante é perguntar se Paulo Cafôfo tenciona sair da Câmara do Funchal se for o segundo mais votado e não conseguir formar governo. Essa é grande questão.

E se for Albuquerque a perder eleições. Deve pedir demissão do PSD-M?

Não vou fazer futurologia. Seria caso único na nossa democracia se perdesse, e não acredito. Desde que houve remodelação do governo temos sentido outra simpatia. No PPD/PSD não fazemos cenários de derrota. O que acho é que a constituição das listas será importante para o resultado final.

Já disse que a JSD não será saco de boxe. Troque por ‘miúdos’...

É preciso fazer mais, mas é preciso que o partido cumpra os compromissos. Isto não tem nada a ver com lugares. Tem a ver com a capacidade interna. É preciso dizer que em muitos concelhos a JSD segura as ‘pontas’, nomeadamente as estruturas partidárias. Em vez de criticarem a JSD é bom que envolvam a ‘jota’.

É verdade que chegou a convidar a presidente da concelhia de Santana para secretária-geral adjunta mas retirou-lhe confiança política?

Fizemos esse convite mas por um conjunto de situações durante o curso da candidatura consideramos que não havia condições.