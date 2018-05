“Levo a mala apenas quando viajo”

A uma jornada do fim da I Liga portuguesa, o Marítimo perdeu as possibilidades que ostentava na conquista do 5.º lugar que pode dar acesso à Liga Europa, caso o Sporting conquiste a Taça de Portugal.

Ao DIÁRIO, Carlos Pereira faz uma resenha da temporada, que rotula de positiva, pese embora o objectivo não alcançado e endereça os parabéns ao Nacional pelo regresso à I Liga. Sem deixar escapar uma critíca ao Governo Regional e falar ainda das tão propaladas malas, agora que vem ai, para encerrar a temporada, o jogo com o Sporting.

O presidente do Marítimo está decepcionado com a prestação da equipa nesta temporada? Decepcionado não direi que estou, pois a temporada realizada pelo Marítimo não pode ser catalogada de má, pois a equipa nunca esteve numa zona de aflição em termos de classificação. Agora é frustrante chegar à última jornada do campeonato já sem a possibilidade de atingir o 5º lugar. Foi um objectivo que esteve ao nosso alcance e temos que assumir que não o alcançamos por culpa própria. Será agora necessário reflectir bastante sobre os erros que cometemos, de forma a não repeti-los no futuro. Por isso temos que começar a trabalhar na nova temporada.

Mas antes disso ainda vem aí o jogo com o Sporting a encerrar o campeonato . Sem possibilidades de atingir a Europa, como será encarado este jogo, que está a gerar grande expectativa? Eu e a equipa técnica temos um objectivo em comum: terminar o campeonato em beleza na nossa fortaleza. Por si só este jogo com o Sporting já é um jogo mediático, que pode valer muita coisa, quer para nós quer para eles, pois a última imagem é sempre aquela que fica. E estará em causa a (boa) imagem para todos, num jogo que será uma grande montra, para além de que estará em causa o segundo lugar, que pode valer milhões de euros para quem o alcançar. Pelo que será um jogo que terá certamente milhões a acompanhá-lo e, neste contexto, acho que os nossos jogadores vão estar muito focados neste jogo, pois poderão saírem beneficiados deste jogo em termos de imagem para o futuro,

A exemplo do que aconteceu no jogo com o Benfica, teme que surjam mais denuncias anónimas e outro tipo de conversas? Certamente, isso já anda mesmo no ar. Todas as noticias que circulam ou vão ainda circular são no sentido de intimidar, por um lado, ou de incentivar, por outro. E, como está muita coisa em jogo, certamente que muita coisa irá acontecer esta semana. Mas, quem é profissional com total dignidade e seriedade, fará apenas o seu trabalho e, com isso, apenas, como disse antes, poderão os jogadores saírem com uma melhor imagem se fizerem o seu trabalho bem feito. Não estou minimamente preocupado com isso, mas sei que vai acontecer. Já houve aquela atoarda do Futre, que não lhe fica nada bem, mas também quem conhece a maneira de ser dele e a vontade que manifesta em advinhar as coisas, nada me admira e nada me surpreende.

Vai se falar no jogo da mala? Em todas as viagens levo a mala, não vou de mãos a abanar, a não ser que viaje de manhã e regresse na tarde desse mesmo dia. Isso não me preocupa rigorosamente nada, pois não me vai chegar nenhuma mala, nem quero ouvir falar de malas.

Como é que o presidente do Marítimo vê o regresso do Nacional à I Liga? Já dei os parabéns ao Nacional antecipadamente. Trata-se novamente da afirmação da Madeira no exterior. Mas asseguro igualmente que não vão contar comigo para a disputa do campeonato interno, pois vou continuar com o mesmo rigor e a mesma disciplina orçamental para poder manter o clube equilibrado. Não me vão ver choramingar permanentemente na busca de favores, com mais mês ou menos mês, vou continuar a ser equilibrado no pressuposto que só vamos gastar aquilo que podemos, pois temos exemplos nefastos do que é dar um passo maior que a perna, que deu no que deu no nosso rival.

Não vou entrar nessa luta, vou manter-me equilibrado na luta sadia pelo desporto, sempre com vontade de vencer, vendo, neste caso, a subida do Nacional como se tratasse da Académica ou de outro clube qualquer.

Mas terá concorrência interna? A concorrência, quer na minha vida empresarial quer na minha vida desportiva, nunca me fez mal. Já estiveram os três clubes juntos, dois desceram e o Marítimo continuou, com certeza por sido aquele que fez uma gestão mais equilibrada. A gestão do Marítimo permitiu-lhe ter um património invejável, muito dele pago as custas próprias, muito dele substituindo-se ao governo para poder ter as condições que hoje tem, que as demonstra ao país e ao mundo, e não será agora que se vem pedir para alterar as condições só porque o Nacional regressou.

Por acaso fico até um pouco triste com as declarações do vice-presidente do Governo Regional, que parece virem de uma navegação à vista ou por impulso, procurando assim responder a uma declaração de quem não soube fazer uma boa gestão.