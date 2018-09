‘Da leveza do sonho’ leva Teresa Gonçalves Lobo ao Bairro Alto

A Galeria das Salgadeiras abriu a porta à obra de Teresa Gonçalves Lobo, integrando-a na 9.ª edição do ‘Bairro das Artes’. A artista plástica madeirense apresenta desde ontem no espaço lisboeta, localizado no Bairro Alto, a exposição ‘Da leveza do sonho’, um conjunto de desenhos a tinta-da-china sobre papel e a pastel seco sobre papel. Ao todo são 15 obras realizadas entre 2010...