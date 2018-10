‘Leslie’ passa ao lado mas causa problemas no ar e mar

Apesar da rota do furacão ‘Leslie’ ter-se afastado da Madeira e, por consequência, os efeitos do temível temporal não terem sido tão severos quanto seria expectável, caso tivesse passado mais perto do arquipélago, conforme sugeria a previsão de véspera, ainda assim o mau tempo causou vítimas e provocou estragos. Isto para além dos constrangimentos, com particular impacto no movimento...