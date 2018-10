Atendendo ao agravamento das condições meteorológicas previstas para hoje, nomeadamente o aumento do nível da água do mar e da ondulação, bem como ao aumento da intensidade do vento e da chuva, na sequência da passagem do furacão ‘Leslie’ pelo arquipélago da Madeira, não há futebol nem futsal este fim-de-semana na Região.

