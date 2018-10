O último torneio da edição de 2018 do Circuito Golfe Empresas CGSS/DIÁRIO teve que ser adiada, tudo devido às condições climatéricas que se fizeram sentir na manhã e ontem no Santo da Serra, por ocasião da passagem da tempestade Leslie, e que deixou as 28 equipas fora dos greens naquela que seria a derradeira volta para se encontrar o grande campeão da quarta edição do evento.