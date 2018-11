‘Regionais’ a 22 de Setembro

O Presidente da República deverá marcar as eleições legislativas regionais para o dia 22 de Setembro de 2019. Essa foi a data mais consensual entre os partidos que Marcelo Rebelo de Sousa ouviu, ontem, no Palácio de São Lourenço. Precisamente a data que o DIÁRIO já tinha referido como a mais provável, se o objectivo fosse afastar ao máximo as eleições regionais e nacionais.

Marcelo...