Lesados do Banif mantêm manifestação

A convocatória da Associação de Lesados do Banif (ALBOA) para que os seus associados demonstrem junto do primeiro-ministro o seu descontentamento pelo arrastar do processo partiu da estrutura regional, que é liderada por Daniel Caires. A manifestação deverá ser realizada hoje, a partir das 16h45, na Quinta Vigia, sede oficial do presidente do Governo Regional, altura em que Miguel Albuquerque irá receber António Costa.

“Vamos aproveitar a presença do primeiro-ministro de Portugal, Dr. António Costa. Passem a palavra pelos vossos familiares e amigos”, convoca a ALBOA. “O primeiro-ministro de Portugal não quer resolver o problema dos lesados do Banif. Queremos as nossas poupanças! Já passaram mais de 880 dias e ainda não há novidades!”, acrescentam em tom mobilizador.

Numa manifestação que pretende ser “bastante participativa”, incentivando as pessoas a não ficarem em casa”, mesmo aqueles que estão doentes e inclusive com dificuldades de locomoção, lembra a ALBOA que a “Assembleia da República já aprovou uma recomendação para que exista uma solução. Uma recomendação aprovada por todos os partidos. O que espera o primeiro-ministro para resolver?”, questiona a associação.

Segundo o presidente da ALBOA, Jacinto Alves, o protesto foi convocado pela estrutura regional madeirense, tal como existe uma a nível dos Açores. O dirigente irá deslocar-se à Madeira amanhã, onde deverá manter reunião com os dirigentes madeirenses.