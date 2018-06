Lesados do Banif em risco de não serem compensados

Já se passaram dois anos e meio e nada de concreto e de relevante aconteceu até agora para compensar os lesados do Banif. Esta é uma das posições síntese da Alboa, associação dos lesados do Banif. Jacinto Silva confirma a informação divulgada pelo Governo da República, que apontou para a realização de uma primeira reunião do grupo de trabalho. Mas foi um encontro preliminar, que acabou por trazer mais preocupações à Alboa, do que o vislumbre de uma solução justa e aceitável, na visão da direcção da associação. Pelo contrário, pode estar em causa alguma compensação pelos prejuízos.

Na reunião, do dia 18 de Maio, participaram, além dos membros da Alboa, uma representante do Primeiro-ministro, um adjunto do ministro das Finanças, um adjunto do primeiro-ministro e representantes da CMVM, onde decorreu o encontro.

Uma das preocupações, que nasceram no encontro, resultou de algumas considerações da CMVM, após ao trabalho de averiguações que realizou ‘no terreno’. Segundo a Alboa, a CMVM considera que os produtos foram devidamente comercializados e as pessoas tinham consciência do que estavam a comprar: produtos ao balcão e feitos teste de perfil. Este é o grande ponto em que a associação discorda. Para a Alboa, que representa investidores não qualificados e apenas esses, como faz questão de vincar, os seus representados subscreveram produtos sem terem o perfil para o fazer: eram pessoas que não investiam em bolsa e tinham depósitos a prazo. Só pontualmente adquiriam um produto ou outro.

A aquisição aconteceu devido à relação de proximidade que tinham nos funcionários bancários e julgaram que lhes estava a ser dita a verdade, quando foi afirmado que se tratava de algo tão seguro quanto um depósito a prazo. Além disso, a assinatura, muitas vezes aconteceu ‘a posteriori’, “sem ler”. A confiança foi reforçada com o argumento de que, no fundo, se tratava de um banco público, pois o Banif havia sido intervencionado.

“A CMVM mostra-se muito insensível, independentemente de achar que houve situações” problemáticas, mas que não são transversais, afirma Jacinto Silva. “A CMVM está com relutância em admitir situações de ‘mis selling’ ou práticas enganosas de comercialização”. Mas, a recomendação da Assembleia da República, ao Governo, para que tente encontrar uma solução para os investidores não qualificados, pressupõe que sejam identificadas as práticas de ‘mis selling’ e as práticas ilegais. Por isso, se a CMVM não as reconhecer, pode ficar em causa a compensação pelos prejuízos causados, depois da intervenção do Estado no Banif até à resolução do banco.

Reunião até 10 de Junho

Com o argumento de que a reunião de 18 de Maio foi preliminar, a Alboa exige que o Governo da República avance para a primeira reunião do grupo de trabalho e que, agora junte o Banco de Portugal, para começarem a ser estudas soluções concretas. Só assim, com esse passo, a Alboa diz ter algo para ‘dar’ aos associados e continuar a persuadi-los a não irem para as manifestações de rua. Mas, se nada for feito, provavelmente será esse o caminho.

A Alboa diz saber que, à margem da associação, em Ponta Delgada, no Açores, está a ser preparada uma iniciativa a concretizar no âmbito das comemorações oficiais do 10 de Junho, em que está prevista a participação, pelo menos, do Presidente da República. Por isso, até lá, a associação espera que aconteça o encontro, para poder ter algo a dar aos seus associados.

A Alboa teme que, até agora, tenha havido um conjunto de iniciativas com o único propósito de ganhar tempo, para que o assunto caia no esquecimento, em vez de haver uma vontade legítima de resolver a questão.

A Associação lembra que, quando da resolução, o Santander se dispôs a “ficar com os subordinados”, mas que foi o Governo e o Banco de Portugal que não quiseram, tendo alienado apenas a actividade comercial. “Se tivessem transmitido logo ao Santander, agora não havia lesados (...). O Governo criou os lesados, disse que queria resolver e agora está dependente de uma declaração da CMVM (...). Não há justiça nenhuma”.

A Alboa lembra que a situação dos lesados do BES, que era privado, já está resolvida e que a do Banfif, público, tarda.

“A associação assumiu o compromisso de se sentar à mesa e não ir para a rua (...). Se isto não avançar, vamos voltar ao início, vamos para a rua.” A Alboa exige uma situação transversal, que não deixe lesados não qualificado de fora, como aparentemente parece ser intenção de vários intervenientes, na leitura que faz.