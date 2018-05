Lesados a ‘falar sozinhos’

Um grupo de lesados do Banif concentrou-se, a meio da tarde de ontem, à porta da Quinta Vigia, na expectativa que António Costa, à chegada, fosse falar com eles. ‘Controlados’ pela polícia, que marcou presença bem visível, não só junto da residência oficial do Governo Regional da Madeira, mas também nas imediações, para o que desse e viesse, as dezenas de lesados mantiveram-se calados quando viram o primeiro-ministro e restante comitiva, passar sempre, só parando no interior da Quinta Vigia.

Muitos destes lesados ali (des)esperaram quase três horas, aguardando pela saída de António Costa, que logo de seguida tinha como destino o Pestana Casino Park Hotel, situado ali mesmo ao lado.

Alegadamente, a comitiva governamental era para fazer os cerca de 200 metros de percurso a pé, mas como foi informada que os lesados permaneciam à porta, optou para fazer a curta deslocação de carro. Uma vez mais, o primeiro-ministro passou sempre, ignorando os ‘manifestantes’, na quase totalidade, pessoas idosas.

Na conferência de imprensa, António Costa foi questionado sobre o caso dos lesados do Banif. Lembrou que este processo está dependente da avaliação da CMVM. o.d.