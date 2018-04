Leonardo ‘esmagado’

O Paris Saint-Germain conquistou ontem o seu quinto título de campeão francês em seis anos, ao golear em casa o Mónaco, detentor do título, por 7-1, em jogo da 33.ª jornada do campeonato.

Depois de a equipa comandada pelo madeirense Leonardo Jardim ter interrompido a série triunfal do PSG na época passada, o conjunto parisiense recuperou o título com autoridade, festejando a conquista a cinco jornadas do final.

Com 87 pontos alcançados, e 15 por disputar, a equipa de Unai Emery já não pode ser alcançada pelo conjunto do principado, que segue no segundo lugar, com 70.

No jogo que assegurou ao PSG o sétimo título de campeão da sua história, o brasileiro Lo Celso (15 e 27), o uruguaio Cavani (17), o argentino Di María (20 e 58), o colombiano Falcao, este na própria baliza (77), e o alemão Draxler (86) fizeram os golos da equipa parisiense, enquanto o português Rony Lopes marcou para o Mónaco (38).

A equipa de Leonardo Jardim acabou ‘esmagada’, não deixando qualquer tipo de dúvida quanto à justiça do título do PSG.