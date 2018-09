A qualidade do Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, elogiado por todas as selecções participantes no Campeonato da Europa de Polo Aquático feminino, no escalão de sub-19, que decorrerá até domingo entre nós, bem como o nível organizativo, a que se junta a qualidade das infra-estruturas hoteleiras e o bom tempo que se tem feito sentir, levaram a Liga Europeia de Natação (LEN)...