É sem dúvida uma das grandes novidades das festas de São João no concelho do Porto Santo, que se revelou uma aposta ganha. O DIARIO está falar do ‘LED Wall’, que permitiu a muitas pessoas, entre locais e visistantes, a assistiram ao jogo de futebol entre Portugal e Marrocos, e está montado no palco principal da Praça do Barqueiro.

Através deste gigante ecran, colocado atrás do palco que servirá para receber os artistas nacionais e regionais que irão animar as festividades no centro da cidade do Porto Santo, nestes dias, largas centenas de pessoas puderam ver o jogo de forma confortável, com muito sofrimento pelo meio e apenas dois momentos de glória, quando Cristiano Ronaldo marcou, logo aos quatro minutos, e quando o árbitro deu por terminado o encontro. Nesse momento respirou-se de alívio.

Porque o tempo não estava convidativo para banhos - metereologia prevê, felizmente, melhorias para os próximos dias -, mas ideal para ver um jogo de futebol, porque o ‘sol não queimava’, foi evidente observar no local a satisfação de quem ‘assentou arraiais’ na Praça do Barqueiro, pela qualidade das imagens.

“Veio indicar que, de facto, foi uma posta ganha, porque aqui estiveram muitas pessoas a ver o futebol”, disse o presidente da Câmara Municipal local, Idalino Vasconcelos, que em relação ao jogo preferiu valorizar a vitória portuguesa. “Entrámos a ganhar e vamos continuar a ganhar. Acredito que vamos longe neste mundial”, registou.

Já para a presidente da Assembleia Municipal, Fátima Silva, que adepta do desporto, revelou ao DIÁRIO que “na primeira parte jogámos melhor”. “O nosso Cristiano fez um golo e deu-nos um sossego, mas a segunda parte foi de muito sofrimento”, comentou.

Por sua vez, o vice-presidente da edilidade, Pedro Freitas, também comentou a novidade do ‘LED Wall’, fazendo questão de valorizar “a inovação para este ano”. “É bom ver esta moldura humana numa partida de futebol, e espero que todos os porto-santenses e visitantes se divirtam muito”, disse.

No que se refere ao jogo de futebol, Pedro Freitas disse que “foi muito sofrido”. “Mas nós portugueses sabemos sofrer”, acrescentou.

Na próxima segunda-feira, o anfiteatro da Praça do Barqueiro deverá voltar a registar uma boa moldura humana, quando Portugal defrontar o Irão. Por agora, a animação naquele espaço fica reservada às festas do concelho, com muitos artistas. Com casa cheia. O São João promete...