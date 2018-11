Laura Luís sonha vencer a líder Mundial

A avançada portuguesa Laura Luís considerou ontem que a selecção feminina de futebol pode fazer uma boa exibição frente aos Estados Unidos da América, número um do ‘ranking’ FIFA, e admitiu que o empate “seria um sonho”.

A cumprir um estágio até 13 Novembro, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com vista a outros dois desafios de carácter particular, diante do País de Gales, a equipa...