Laura Luís ainda sonha com Portugal no Mundial

A avançada madeirense da selecção feminina de futebol Laura Luís disse ontem que as duas partidas de apuramento para o Campeonato do Mundo, diante da Itália e Roménia, são “finais” para Portugal ganhar e sonhar com a presença em França.

Em declarações à agência Lusa, durante o estágio na Cidade do Futebol, em Oeiras, a jogadora do Sporting de Braga reconhece que só somando os seis pontos poderá haver esperança de estar presente em França, em 2019, e mostrou-se motivada para ajudar a selecção de Francisco Neto com golos.

“São duas finais que vamos ter e temos que ganhar. São selecções fortes e sabemos que temos potencial. Vamos fazer frente”, começou por dizer, acrescentando: “Chego bastante motivada, porque também não tinha sido convocada nos jogos passados. Tenho uma grande motivação para fazer o meu trabalho”.

Com 39 tentos certeiros em 28 jogos ao serviço das bracarenses, Laura Luís não poderia ter desejado um regresso mais positivo a Portugal, depois de ter chegado do campeonato alemão, onde representou o FF USV Jena.

“É bastante diferente aqui. A adaptação foi boa, é o meu país, a minha língua e isso facilita imenso. Houve uma grande evolução no futebol feminino aqui em Portugal e penso que nos próximos anos vamos ter uma grande Liga”, referiu.

As 20 convocadas de Francisco Neto, onde se inclui outra madeirense, Fátima Pinto, enfrentam a Itália amanhã, no Estádio Artemio Franchi, em Florença, pelas 19h45, e a Roménia, quatro dias depois, no Estádio Municipal de Botosani, em Suceava, pelas 18 horas.

A selecção portuguesa está no terceiro lugar, com quatro pontos, atrás da líder Itália, que tem 18, e da Bélgica, com 10, no segundo posto.