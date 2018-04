Laos e Myanmar

A vontade de conhecer uniu-nos, desenvolvemos amizades, cumplicidades e interesses comuns, então quando a Páscoa chega é como se partir fizesse parte da nossa vida e rumamos para esse mundo que já vai perdendo segredos, no entanto, quando pensamos que nada mais nos deslumbrará, eis que os olhos se deparam com o que é difícil de descrever, Luang Prabang (Laos), património mundial da humanidade, local de templos, de passeios de barco no rio Mekong, absolutamente inesquecíveis, cascatas luxuriantes e um povo que transmite serenidade. País que sabe receber os seus turistas e que apresenta instalações magníficas, com magníficos jardins.

Daqui, rumámos a Myanmar (Birmânia), dia a dia e num ascendente, os locais vestiam-se de belezas e encantos imprevisíveis, palavras e mesmo as fotografias são incapazes de materializar a panóplia de sensações, foram vivências fortes, templos e pontes de madeira de teca, tradições que persistem, palácios que foram destruídos e reconstruídos em cidades como, Mandalay, o nome tem em si a poesia, poesia que emana desta cidade jardim e de uma série de locais nos arredores: Ava e Amarapura, esta uma antiga capital com o Mosteiro de Mahagandaryon com os seus mais de mil monges. A espetacularidade do maior livro do mundo feito em mármore, cruzeiros fluviais, visita a locais remotos, onde, apesar de tudo as parabólicas ligam os habitantes a uma qualquer realidade. Depois sobrevoar, de balão, Bagan com os seus templos misteriosos, com nomes interessantes, Ananda, Sulamani, entre outros, numa madrugada mística onde tudo se harmonizou numa sinfonia. Continuar para o Lago Inle, de cortar a respiração, não é humanamente possível falar com propriedade, descrever, mais uma vez são os sentidos e também o nosso silêncio que inequivocamente funcionam melhor que qualquer palavra (a vida do lago – os pescadores; os campos de arroz; as mulheres girafa...)

Por fim voltámos a Yangon e deliciamo-nos com o Pagode de Shewdagon, para terminar não podia ter sido melhor.

Mas viajar é também conhecer as populações, os seus sonhos, a sua religião, as expectativas e sobretudo como encaram o país onde vivem. Ficamos a saber que cada um se adapta ao que tem e o que para nós, ocidentais, é importante, não passa para eles de algo supérfluo.