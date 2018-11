O Madeira Andebol SAD recebe esta tarde, a partir das 17 horas, no Pavilhão do Funchal, a formação bracarense do Arsenal, partida referente à fase regular do campeonato nacional da I Divisão em masculinos.

Mesmo estando perante o último classificado, o Arsenal soma por derrotas os oito encontros realizados até ao momento, esta partida para os andebolistas da SAD deverá obrigatoriamente...