Laid Back e Sean Riley fecham cartaz do Festival Aleste

São as últimas adições em termos do cartaz artístico do Festival Aleste e que novidades! Depois de termos revelado, a 16 de Abril, que este que é o maior festival independente de música alternativa na capital madeirense, marcado para o dia 26 de Maio, se vai mudar para o Complexo Balnear da Ponta Gorda, hoje revelamos os nomes que fecham um dos eventos musicais de maior relevo na Madeira.

Os cabeças-de-cartaz da edição de 2018 do Aleste são os dinamarqueses Laid Back, conforme revela a organização do festival. Corria a década de 80 quando os Laid Back passavam, pela primeira vez, em Portugal.

Nessa primeira vinda não tocaram, mas recolheram, em mãos, o disco de ouro por ‘Sunshine Reggae’, sucesso mundial e um autêntico hino essencial da funk e electrónica da altura, que marcou as ‘playlists’ mundiais e os tornou conhecidos em todo o Mundo.

Depois disso haveria ainda de vir temas como ‘White Horse’, ainda hoje descrito como um marco da música electrónica, ‘Bakerman’ e ‘Cocaine Cool’.

Quarenta anos depois, o duo dinamarquês voltou aos palcos e aos estúdios, preparando-se para editar um disco novo. O primeiro ‘single’ sai em Maio e será ouvido mundialmente pela primeira vez na Madeira.

“Tim Stahl e John Guldberg encerram assim com signo de novidade o cartaz para o quinto aniversário do Aleste, a ter lugar a 26 de Maio no Complexo Balnear da Ponta Gorda”, salienta a organização.

Sean Riley em foco

Destaque ainda, no cartaz do Aleste, para o regresso de Afonso Rodrigues, homem-forte dos Sean Riley & The Slowriders, que trará ‘California’, o novo disco editado em Abril. Sem os Slowriders, Sean Riley oferece uma colecção de músicas gravadas, em viagem. A ideia nasceu de uma conversa com o amigo, Paulo Furtado (The Legendary Tigerman), após um concerto na primeira parte de Josh T. Pearson.

Do desafio à estrada: Paulo e Afonso viajaram pelos Estados Unidos e, na Califórnia, gravaram o álbum em quartos de motel. Lançado há poucos dias, ‘California’ estreia-se no Aleste, ao vivo.

O cartaz da edição número cinco do Festival Aleste completa-se com as actuações de Surma (Débora Umbelino, ‘timoneira’ de viagens por locais exóticos e longínquos), Bruno Pernadas (compositor e multi-instrumentista, além de ser um dos nomes maiores da música nacional dos anos recentes), BISPO (projecto paralelo dos Capitão Fausto) e Bitchin Bajas (surpreendente trio norte-americano). A animação acontece noite dentro com o afrobaile do projecto Celeste/Mariposa de Wilson Vilares, numa celebração da cultura PALOP.

Refira-se que que os bilhetes ‘early-bird’, a preço promocional de 15 euros, estão esgotados. Poderão agora ser comprados os ingressos gerais de 20 euros no Barreirinha Bar Café e locais habituais.

De recordar que, em Maio de 2017, na anterior edição do Aleste, o festival com nomes como Bonga, Islam Chipsy, Capitão Fausto, The Poppers, Sensible Soccers e Lavoisier.