Lagoas estão quase no limite da capacidade

A muita precipitação registada no passado mês de Fevereiro, em particular, os últimos dias de intensa chuva, muito terá contribuído para encher as três lagoas de armazenamento de água para regadio agrícola (Santo da Serra, Portela e Águas Mansas), que neste final de Outono/Inverno encontram-se perto da sua capacidade máxima.

De acordo com a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, as três ‘grandes’ lagoas, que no total representam mais de 866 mil metros cúbicos de capacidade de armazenamento de água, encontram-se já com 96% da sua capacidade. O que não significa que a quantidade de água armazenada esteja quase a atingir o topo da escavação. Longe disso, como se constata na Lagoa do Santo da Serra, que apesar dos quase 24 metros de altura, o nível máximo de armazenamento fica-se por menos de metade do fosso, ou seja, muito aquém do topo da superfície, estimada em cerca de 74 mil metros quadrados (impermeabilização) e com capacidade para um volume de água de cerca de 640 mil metros cúbicos.

Foi a própria secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, que em 2015 assumiu no parlamento regional que na melhor das hipóteses a ‘Lagoa do Santo’ só poderia encher até 10 metros de altura, porque o terreno onde fora construída não suporta maior volume de água porque deforma a tela, justificou então. Independentemente da apreciação que se possa fazer, para todos os efeitos as três lagoas “estão perto da sua capacidade máxima (96%), o normal para esta altura do ano”, revelou a ARM na última semana de Março, ou seja, no final da primeira metade do ano hidrológico.