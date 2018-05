Ladrão leva um par de sapatos de 200 euros

Uma sapataria localizada na Rua da Queimada de Baixo, no Funchal, foi assaltada na noite da passada quinta-feira. O furto foi perpetrado por volta da meia-noite, aparentemente por um indivíduo já referenciado pelas autoridades pela prática de crimes desta natureza.

Conforme o DIÁRIO apurou no local, o assaltante terá forçado a porta da loja com o auxílio de um ferro e, já no interior deste espaço, abriu a caixa registadora que estava vazia. Como não havia dinheiro, o ladrão furtou um par de sapatos de senhora, no valor aproximado a 200 euros.

Tentou ainda levar um mealheiro mas, uma vez que o mesmo não continha moedas, deixou-o ‘jogado’ no balcão.

O meliante colocou-se posteriormente em fuga para parte incerta, mas os sapatos foram, entretanto, encontrados dentro de uma ribeira do Funchal.

Os proprietários deste espaço aperceberam-se do assalto quando o alarme disparou e contactaram a Polícia de Segurança Pública, que se deslocou ao local e tomou conta da ocorrência.

Os agentes da PSP estiveram a recolher impressões digitais e terão também procurado visionar as imagens das câmaras de videovigilância de modo a identificar o assaltante.

Esta sapataria já tinha sido assaltada há cerca de uma semana. O ladrão introduziu-se na loja da mesma forma e, dessa vez, furtou mais de cem euros do fundo de caixa.

Os sapatos ficaram intactos.