Uma loja de pronto-a-vestir, localizada na Rua Doutor Brito Câmara, no Funchal, foi assaltada no passado fim-de-semana. As suspeitas recaem sobre um indivíduo já referenciado pela Polícia de Segurança Pública pela prática de furtos, cuja idade não foi possível precisar.

Segundo o DIÁRIO apurou, o furto ocorreu durante a tarde. O ladrão entrou neste estabelecimento comercial situado...