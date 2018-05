Ladrão furta 900 euros e faz prejuízo avultado

Um bar da Rua das Hortas, no Funchal, foi assaltado na noite da passada quarta-feira. A segunda vez no espaço de uma semana. Desta vez, além de levar o dinheiro do fundo de caixa, o assaltante partiu diversos objectos neste estabelecimento, causando um prejuízo avultado de aproximadamente 1.500 euros.

Segundo o proprietário do espaço, no primeiro assalto o ladrão foi apanhado em flagrante delito pela Polícia de Segurança Pública (PSP) quando se encontrava no interior do bar, por volta das quatro horas da madrugada. Foi detido e conduzido à Esquadra da PSP, onde foi identificado. Ao que tudo indica, tratou-se de um indivíduo conhecido pela alcunha ‘Paulo, o Xavelha’, amplamente referenciado por crimes desta natureza, suspeito de ser o autor de vários assaltos na baixa da cidade.

Na noite da passada quarta-feira, o bar foi novamente assaltado por um desconhecido. O meliante usou um ferro para forçar a porta e entrou neste espaço provocando um prejuízo de aproximadamente 1.500 euros. Furtou ainda a caixa registadora que continha cerca de 900 euros em dinheiro e colocou-se em fuga.

O dono do bar foi informado do assalto e deslocou-se ao estabelecimento, juntamente com a Polícia de Segurança Pública. Os agentes policiais recolheram elementos para a investigação deste crime, nomeadamente a existência de impressões digitais, e terão também procurado visionar as imagens das câmaras de videovigilância de modo a identificar o assaltante.