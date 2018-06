Ladrão assalta quinta para levar cobre

Uma quinta localizada na Estrada Dr. João Abel de Freitas, no Funchal, foi assaltada há pouco mais de uma semana. O furto ocorreu de madrugada, por volta das 3 horas da manhã, e foi perpetrado por um indivíduo já referenciado pelas autoridades por crimes desta natureza.

O assaltante, um homem com cerca de 40 anos, aproveitou a calada da noite para levar as maçanetas (em cobre) das portas, mas foi surpreendido no local do crime.

Segundo o DIÁRIO apurou, o guarda-nocturno que fazia o patrulhamento daquela zona detectou a presença de intrusos no recinto e deslocou-se à quinta para se inteirar da situação. Ao ver que o indivíduo se preparava para fugir com o material furtado conseguiu travar-lhe a marcha tendo, de seguida, pedido apoio às autoridades.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deslocou-se ao local e tomou conta da ocorrência.

Tal como já foi noticiado, a venda deste material (cobre) no mercado negro é relativamente facilitada pela ausência de meios de controlo e de fiscalização, sendo que os compradores muito raramente requerem registo ou comprovativo sobre a proveniência do metal.

Refira-se que, tanto a venda como a compra de bens furtados (crime de receptação), são puníveis por lei.