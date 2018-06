Kratovo em permanente alerta na protecção a Portugal

A pacata Kratovo, onde a selecção de Portugal montou a sua base para o Mundial2018, continua em estado de alerta, com as autoridades a impor regras rígidas aos profissionais em serviço no evento e à população local.

O facto de ali estar a trabalhar o campeão da Europa, que conta com o melhor futebolista FIFA em 2017 - Cristiano Ronaldo -, é apenas mais um motivo para o rigor russo em termos de segurança, para que nada possa beliscar a sua imagem. Entrar no centro de estágio do FC Saturn, 50 quilómetros a sudeste de Moscovo, exige chegada madrugadora, sob pena do demorado controlo de segurança poder atrapalhar os planos de trabalho. A uns 400 metros da entrada do complexo, só podem avançar carros identificados com passageiros com credencial ou residentes na área, numa primeira barreira antes da tentativa de colocar a viatura no parque oficial.

Aí cada carro é vistoriado minuciosamente, a começar com espelhos que indicam se debaixo do chassis existe algum objecto suspeito. Superado o primeiro teste, é retirada a ‘lagartixa’ metálica, instrumento que rasga qualquer pneu de veículo que avance sem autorização, para prosseguir parcos metros. É então que vários agentes vasculham cada detalhe do interior, com o auxílio de cães treinados para detectar todo o material proibido. Ao lado, para quem avança pelo seu pé, detectores de metais idênticos aos dos aeroportos, bem como revistas, minuciosas, de todo o tipo de mochilas, sacos e afins, sendo que os computadores portáteis devem ser ligados.

Até o percurso de uns 100 metros entre a tenda da imprensa e as bancadas de apoio ao campo de treinos tem agentes, sempre com olhar perscrutador de movimentos da mais de centena de profissionais que seguem a selecção portuguesa. O centro de preparação está protegido num raio de 360 graus com forte dispositivo policial e militar, atento igualmente a novas formas de ‘ameaça’ com ajuda de drones.