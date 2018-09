O Troféu de Karting da Madeira de 2018 teve continuidade no passado domingo, no Kartódromo do Faial, com a disputa da 3.ª prova do calendário. Uma competição que contou com 27 pilotos e que foi caracterizada por acesa disputa e corridas muito interessantes de seguir.

Entre os mais novos, na categoria Cadete, Martim Menezes foi mais forte do que a concorrência directa, dominando...