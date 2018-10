Karatecas madeirenses somam dois 2.ºs lugares

Os karatecas madeirenses Henrique Ferreira e Mateus Abreu, ambos em representação do Clube Karaté Caniço (CKC), conquistaram dois segundos lugares na segunda jornada da Liga Olímpica de Karaté, disputada no passado sábado no Pavilhão Expocentro, em Pombal.

Estes foram os resultados mais destacados de entre os 12 atletas da Madeira, acompanhados por dois treinadores, que estiveram...