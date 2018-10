Karaté madeirense conquista dois triunfos

Os karatecas madeirenses Tiago Pestana e Mateus Abreu, ambos do Clube Karaté do Caniço (CKC), estiveram em destaque no último fim-de-semana, ao vencerem as respectivas categorias no Torneio Internacional das Vindimas, disputado em Paredes.

Tiago Pestana triunfou na vertente de kumite, depois de vencer dois combates por 5-0 e 4-0 e, depois, na final da pool por 5-0. Na final venceu...