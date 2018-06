Juvenis da Bartolomeu sagram-se vice-campeões

A formação de juvenis masculinos do Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo em andebol sagrou-se ontem vice-campeã nacional da II Divisão, depois de ter perdido a final para o CD Póvoa de Varzim por 25-23, com 13-11 ao intervalo favorável aos madeirenses.

Uma final disputada na Póvoa de varzim e com a equipa da casa a contar com o natural apoio dos seus adeptos, numa partida, diga-se, ingrata para os jovens madeirenses que estiveram grande parte do tempo de jogo sempre no comando do marcador.

Uma escassa vantagem que, num jogo equilibrado, foi perdida mesmo nos minutos finais. Um resultado, ainda assim, gratificante para os jovens madeirenses comandados pelo técnico Hélder Sapeta.

O CD Bartolomeu Perestrelo alinhou com Nuno Câmara (4), Afonso Gouveia (2), Gabriel Alves, João Costa, João Freitas (3), José Zacarias (9), João Gonçalves, César Velosa, Miguel Abreu (4), António Camacho (1) e Marco Freitas.

O CD da Póvoa terminou esta fase final com 12 pontos, seguido pelos madeirenses com 10 pontos. O terceiro lugar foi ocupado pelo Sporting B com 8 pontos. H.D.P.