Justo vencedor num bom jogo

Foi sem dúvida uma partida muito interessante de seguir desde o primeiro minuto. Duas boas equipas deste campeonato, que assim o demonstraram dentro de campo. O Portosantense alcançou um triunfo justo.

Tanto a equipa da ilha dourada como a da Madeira, desde o primeiro minuto que equilibraram a partida. No entanto, com o desenrolar do jogo, a equipa da casa foi aquela mais inconformada e criou mais situações de perigo. Foi numa jogada de insistência aos 23 minutos, perto da grande área dos visitantes, e após um falta cometida sobre um jogador local que Ricardinho transformou de maneira exemplar um livre, que foi indefensável ao bom guarda-redes do Ponta do Sol.

A partir do golo, o Pontassolense subiu mais no terreno de jogo, obrigando os porto-santenses a ter mais cautela no meio campo e na sua defesa. Mas contudo ia controlando bem as situações de ataque do Pontassolense até ao final dos primeiros 45 minutos.

Na segunda parte, a equipa forasteira entrou melhor, criando mais ataques, pois estava a perder e queria rectificar o resultado. As equipas equivaleram-se até a meio da segunda parte. Depois do minuto setenta, os locais voltam a carregar no acelerador e começaram a ser mais perigosos, com mais ataques, e isso mesmo reflectiu-se nos golos alcançados, aos 77 por Frank e a terminar a partida, aos 87, por Gideon. Com 3-0 no marcador, o Pontassolense rendeu-se aos factos, e compreendia que ia perder o jogo. No geral foi uma boa partida de futebol com duas equipas de bom futebol, e com uma arbitragem de bom nível e se não foi a melhor, foi das melhores que passou esta época na ilha Dourada.