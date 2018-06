Justino’s já recebeu 26 prémios em 2018

Desde o princípio do corrente ano, a Justino’s já conquistou 26 medalhas e troféus em concursos de vinho nacionais e internacionais.

O passado mês de Maio foi um dos mais profícuos até ao momento. No concurso IWC 2018 (International Wine Challenge 2018) foram conquistadas duas medalhas de ouro (Justino’s Terrantez 50 Anos e Justino’s Madeira Verdelho Colheita 1997), uma de prata (Justinos Madeira Verdelho 10 Anos) e outra de bronze (Justino’s Madeira Boal 10 Anos)

Para além do Ouro o Terrantez 50 Anos foi distinguido com o Trophy Madeira e o Trophy Terrantez e, por sua vez, o Verdelho Colheita 1997 foi distinguido com o Trophy Verdelho.

A empresa regional conquistou também duas medalhas no concurso IWSC 2018 (International Wine & Spirits Competition 2018): a Gold Outstanding (Justino’s Madeira Malvasia 1997) e a Silver Outstanding (Justino’s Madeira Verdelho 1997).

No concurso Decanter World Wine Awards 2018, uma das competições com maior nível de exigência, a Justino’s viu ser galardoado o Terrantez 50 Anos como um dos melhores vinhos a concurso. “Esta conquista demonstra, mais uma vez, o valor dos nossos vinhos e vemos o reconhecimento do esforço incansável da equipa Justino’s”, refere a empresa ao DIÁRIO.

Neste concurso, a empresa recebeu ainda um prémio Platinum (Justino’s Madeira Malvasia Colheita 1997) e um Gold (Justino’s Madeira Verdelho Colheita 1997).

Ao DIÁRIO, a empresa sublinha ainda que “estes prémios para a significam a excelência dos nossos vinhos, do nosso empenho com o compromisso com os nossos apreciadores e o reconhecimento do árduo caminho percorrido ao longo dos séculos pela nossa marca”. A.L.C