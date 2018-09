Justiça obriga CMF a embargar hotel

Por esta altura, o novo Turim Santa Maria Hotel, localizado na Rua João de Deus, já deveria estar perto de receber os seus primeiros hóspedes mas a verdade é que as obras ainda vão a meio. Há quatro meses que os trabalhos de reconstrução do antigo Hotel Santa Maria andam a passo de caracol, por terem sido alvo de embargo por terem nascido dois pisos que não constavam do projecto...