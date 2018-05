Juntos pela primeira vez

Um dos mais conceituados acordeonistas nacionais vem à Madeira. Trata-se de João Barradas, que actua no Scat, espaço localizado na promenade do Lido, nos dias 11 e 12 deste mês, pelas 23 horas. O lisboeta viaja até à Região a convite do madeirense André Santos, para um concerto ao tom do jazz e da música clássica.

Considerando ser “uma honra voltar à Madeira”, o acordeonista que marcou presença na edição do ano passado do Funchal Jazz Festival regressa agora a convite do madeirense André Santos, que “é um dos melhores guitarristas portugueses”.

À conversa com o DIÁRIO, João Barradas explicou que esta é “uma formação atípica” para si, mas que lhe “vai dar muito gosto em tocar”. “Já conheço o André Santos há alguns anos, mas tocar junto a ele é a primeira vez. É uma formação atípica para mim porque será a primeira vez que nos vamos cruzar e porque não tem sido uma formação que tenho usado, isto é, tenho passado de um registo a solo directamente para trio e para formações maiores”, afirmou o lisboeta.

Sobre a actuação, João Barradas adiantou que ambos os artistas vão “tocar alguns temas originais, mas também ‘standards’”, enveredando igualmente por outros estilos. “Vai ser muito dado à improvisação e espero que as pessoas se divirtam como nos vamos divertir a tocar”, disse.

“Continuam a sair mais discos de portugueses e o reconhecimento dentro e fora do país é cada vez maior, com programações também mais ousadas. É uma óptima altura para se ouvir jazz e para quem toca, porque nunca existiu uma fase que tivéssemos tantos músicos activos e principalmente jovens, que se interessam pela improvisação”, adiantou o músico.

Esse ‘apetite’ crescente pela música jazz deve-se, segundo João Barradas, ao aparecimento de várias escolas de jazz no país, mas também porque já existem cursos no Ensino Superior.

“Tudo mudou radicalmente no que diz respeito à forma como se estudava e aprendia. Estamos mais abertos a pagar por um concerto de jazz e acredito que sempre tivemos essa predisposição, mas como há mais oferta tornou-se mais fácil de chegar até este tipo de música”, congratulou-se, acrescentando que dentro do seu estilo “existem pouquíssimos acordeonistas em Portugal” e “até a nível internacional contam-se pelos dedos das mãos”.

A realidade, contudo, começa a alterar-se. “Vão existindo cada vez mais e num prazo entre quatro a cinco anos vão surgir músicos de grande nível”.

“São perfeitamente conjugáveis”

De ‘regresso’ à Madeira, falámos com André Santos, responsável pela elaboração da temporada artística do Scat. Sobre a união da guitarra com o acordeão, o artista madeirense considera que ambos os instrumentos “são perfeitamente conjugáveis”.

“Eu acredito nisso. Acho que é possível unir músicos, independentemente do instrumento. Neste estilo musical, que é o jazz, há um campo muito vasto e a principal característica é a sensibilidade dos músicos, ao estarem de ouvidos abertos e adaptando-se. Podia até ser uma harpa com uma braguinha”, começou por referir André Santos.

Sobre o surgimento da ideia, esta apareceu quando Márcio Nóbrega, responsável pelo Scat, desafiou André a arranjar vários convidados para actuar no seu espaço.

“O convite já andava pendente há algum tempo. Há uns anos, eu e o João Barrados fomos a França, a um festival que acontece em Provença. Estávamos os dois em projectos diferentes e estivemos muito juntos durante essa semana. Ficou ali pendente um projecto musical, assim que fosse possível”, adiantou o artista, considerando que esta era “a oportunidade ideal para dar início a este dueto”, que também serve “para trocar ideias”.

Quanto à adesão dos madeirenses a este género de iniciativas, “no Scat há clientes habituais” para ouvir música e quando faltam dois meses para terminar a temporada artístico tem havido “boas casas”, embora, “de uma forma geral, além do Scat, as pessoas têm ganho outra curiosidade pelo jazz.