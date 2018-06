Junta do Monte espera transferência de verbas

A Câmara Municipal abriu um “ataque sem antecedentes à Junta de Freguesia do Monte”, que continua à espera que a Autarquia assine o acordo de execução para a transferência de verbas para aquela Junta.

Idalina Silva, presidente da Junta de Freguesia alerta que não vai ceder a pressões. “Somos a única Junta de Freguesia do concelho do Funchal que ainda não chegou a acordo. A única situação pendente é a Câmara insistir que seja a Junta de Freguesia do Monte a efectuar a manutenção do Caminho que faz parte do Parque Leite Monteiro e que faz a ligação entre o Largo da Fonte e a Igreja, sob pena do Município não assinar o acordo de execução”, explicou.

A autarca diz tratar-se de uma atitude impensável e reveladora de desconhecimento da realidade da Freguesia do Monte, por parte da Câmara Municipal do Funchal, a qual insiste em passar a responsabilidade deste percurso que até à data foi mantido pela Autarquia, para uma Junta de Freguesia que tem condições logísticas, humanas, técnicas e financeiras reduzidas para assegurar a devida manutenção daquele exigente percurso.

Idalina Silva lembra que desde sempre a manutenção foi feita pela equipa de jardinagem residente da Autarquia no Parque Leite Monteiro. “Este percurso não é um caminho igual aos outros. Está integrado no Parque Leite Monteiro, tem especificidades próprias, tem uma elevada densidade arbórea, que exige uma manutenção e monitorização diária e constante. Só a Câmara Municipal tem capacidade para realizar esta manutenção.”

Por isso, “a Junta de Freguesia do Monte apela uma vez mais para que a manutenção deste percurso continue a ser realizada pelos funcionários da Câmara que já cá estão, garantindo uma melhor rentabilização dos recursos em benefício da população.”