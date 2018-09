O madeirense Ivo Rosa vai ser o juiz de instrução do processo Operação Marquês, no qual está acusado o ex-primeiro-ministro José Sócrates, ditou ontem o sorteio realizado no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa. O sorteio informático deste caso, em que estão acusados nomes conhecidos da política, da banca e da PT resumiu-se à escolha entre Carlos Alexandre e Ivo Rosa,...