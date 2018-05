Judo madeirense conquista nove medalhas nacionais

Os judocas madeirenses conquistaram nove medalhas no decorrer do Campeonato Nacional de Katas e do Campeonato Nacional de Randori no Kata (dedicado a katas para os mais jovens), disputado no último fim-de-semana, na Lousã.

César Nicola, do Clube Naval do Funchal, propôs-se aos 5 cinco katas possíveis, tendo sido medalhado em todos. O judoca foi medalha de ouro em nage-no-kata (formas de projecção) e katame-no-kata (formas de controlo), medalha de prata em kime-no-kata (formas de decisão) e medalha de bronze em kodokan-goshin-jutsu (formas de auto-defesa) e ju-no-kata (formas de suavidade).

Nos mais jovens, Beatriz Caires e João Costa, do Judo Clube da Madeira, formando um par de katas, propuseram-se aos dois katas possíveis: nage-no-kata, onde foram medalha de prata e katame-no-kata, onde foram medalha de bronze.

Entretanto, na região, realizou-se na Ribeira Brava o torneio de benjamins, organizado pela Associação de Judo da Madeira e pelo Clube Judo Brava, onde participaram cerca de 50 judoquinhas entre os 4 e os 10 anos.