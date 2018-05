JPP transformou crédito em dívida

O deputado do JPP, Élvio Sousa, confrontou, esta terça-feira, o governo com a “dívida de milhões” do Grupo Pestana, por ter um contencioso de 16 milhões de euros com a Autoridade Tributária. Será mesmo assim? O DIÁRIO colocou a questão, a par de outras, ao grupo empresarial que foram respondidas pelo administrador Paulo Prada.

Grupo Pestana que também enviou ontem missiva ao deputado e ao presidente da ALM, dando conta que a declaração “atinge o bom nome da nossa sociedade, que sempre se pautou pelo rigoroso cumprimento da lei e pelo estrito cumprimento das suas obrigações fiscais”. Por isso, o grupo empresarial recomenda que na mesma sede o deputado “reponha a verdade dos factos, sob pena de equacionarmos o recurso a outros meios legais”.

Que comentário faz às afirmações do deputado do Juntos pelo Povo, Élvio Sousa? Pouco há a comentar. Eufemisticamente, o senhor deputado proferiu afirmações que não correspondem minimamente à verdade.

O Grupo Pestana tem ou não uma divida fiscal de 16 milhões, conforme afirmou o deputado? Não, nenhuma sociedade do Grupo Pestana alguma vez teve ou tem essa dívida fiscal.

Como pode então o deputado fazer tamanha afirmação? Não sei, terá de perguntar-lhe. O que está em causa é algo completamente diferente. É um eventual crédito de 3,7 milhões de euros. De facto, transformar um eventual crédito daquele montante que a Grupo Pestana, SGPS, S.A. poderá ter sobre o Estado, numa de dívida de 16 milhões de euros, é estapafúrdio e muito grave.

Quer precisar? Tal como eu ou você, se chegarmos à conclusão que entregámos uma declaração de IRS onde colocámos um rendimento erradamente empolado e agora queremos ser reembolsados do valor de IRS que pagámos a mais, temos de apresentar uma reclamação graciosa à Autoridade Tributária para reaver o que liquidámos a mais. Se a Autoridade Tributária não nos der razão, resta-nos recorrer ao Tribunal Administrativo e Fiscal para sermos reembolsados do que pagamos a mais de IRS.

Que tem isso a ver com o caso em que o Grupo Pestana é envolvido? Foi exactamente o que aconteceu. Constatámos, em virtude de uma recente interpretação de um normativo fiscal que tem feito o seu caminho na doutrina e na jurisprudência, que o valor do nosso lucro fiscal que apresentámos na declaração de IRC da Grupo Pestana, SGPS, S.A. de 2014 não era o correcto e assim pretendemos que fosse corrigido. Apresentámos a reclamação graciosa à Autoridade Tributária em Março de 2017, que foi indeferida em Agosto do mesmo ano. Não conformada com o indeferimento, a Grupo Pestana SGPS, S.A. impugnou judicialmente da decisão da Autoridade Tributária para o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (TAFF) em Novembro de 2017. Nada de extraordinário, tudo absolutamente normal, dentro dos procedimentos administrativos-fiscais impostos pela lei.

Então os factos são completamente diferentes do que alega o deputado? Absolutamente diferentes. No culminar do processo judicial caso transite em julgado uma decisão completamente favorável à Grupo Pestana SGPS, S.A. a Fazenda Pública terá de devolver a esta Sociedade, aproximadamente, 3,7 milhões de euros.

E se perderem a acção? Se, ao invés, transitar uma decisão completamente desfavorável à Grupo Pestana SGPS, S.A. esta Sociedade não terá nada a receber da Fazenda Pública, mas também não terá rigorosamente nada a pagar, pois de nada foi demandada. Não devemos nada, zero!

Como pode então o deputado dizer o que disse? E essas afirmações são tanto mais graves porquanto o dito deputado solicitou, a 28 de Março de 2018, ao TAFF, a consulta do processo judicial em apreço, facto a que, de pronto, não nos opusemos, pelo que o Tribunal emitiu um despacho, em 24 de Abril de 2018, autorizando a dita consulta. Se tivesse dúvidas, poderia ter-nos perguntado ou à própria Autoridade Tributária.

O Grupo Pestana tem então a sua situação completamente regularizada com o Fisco? Claro que sim. Aproveito para acrescentar, a propósito, relativamente ao exercício de 2017, para além do que já foi retido na fonte ao longo do ano, a Grupo Pestana SGPS, S.A. vai agora pagar 9 milhões de euros de IRC. Devemos ser quem mais paga IRC na Madeira!