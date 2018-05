JPP exige mais atenção na fusão de escolas

O Juntos pelo Povo (JPP) considera que o processo de fusão de escolas “não foi bem esclarecido” e também “não foi bem negociado com as autarquias locais desde início”. Por isso, “carece de mais atenção”. Um assunto levado, ontem, ao secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, numa reunião solicitada pelos deputados do JPP.

“O que está a acontecer é que há uma sobrecarga em algumas escolas e deveria de haver uma maior atenção da Secretaria da Educação, relativamente aos procedimentos neste processo, bem como à existência de algumas turmas, com sobrecarga de alunos e com desfasamento de idades muito grande”, alertou o deputado Paulo Alves.

O JPP defendeu que deveria haver “uma maior atenção”, por parte da tutela, para “sensibilizar as escolas na formação das turmas, de forma a que a elaboração dos horários tivesse em consideração as diferentes idades dos alunos, para evitar, por exemplo, que os alunos de 5.º ano se cruzem com os alunos do 10.º ano”.

Os deputados levaram outros assuntos da actualidade à reunião mantida com Jorge Carvalho, que durou cerca de duas horas, bem como alguns temas que foram ou estão a ser trabalhados pelo grupo parlamentar do partido e que serão discutidos em plenário. São eles: a alimentação das escolas do 1.º ciclo, o Complexo Desportivo de Gaula e a progressão da carreira docente.