JPP do Funchal promete ser fiel à coligação

A concelhia do Funchal do partido Juntos Pelo Povo tomou posse, ontem, com a presidente Patrícia Spínola a confirmar que esta força mantém-se fiel à coligação Confiança e aos objectivos delineados no início do projecto liderado por Paulo Cafôfo. A dirigente descreveu os objectivos do novo órgão. O primeiro “é abrir linhas de comunicação com os autarcas eleitos pelo JPP no Funchal e estar disponível para quaisquer dúvidas no desenvolvimento da sua actividade, presença nas assembleias de freguesia e na Assembleia Municipal do Funchal”. Vai também “tentar sempre que possível um trabalho de coligação e fazer passar alguns dos seus projectos para o município e nas juntas de freguesia”. Patrícia Spínola pretende ainda apostar na formação de quadros locais. Por outro lado, a concelhia promete abrir linhas de comunicação (telefónica e atendimento ao público) para receber qualquer munícipe. M. F. L.