JPP cria grupos temáticos para preparar eleições

O JPP está a criar um conjunto de grupos de reflexão, em várias áreas temáticas, tendo como objectivo primeiro a preparação dos programas eleitorais das eleições mais próximas: europeias, legislativas nacionais e legislativas regionais. Um trabalho decidido por deliberação da última Comissão Política Nacional.

“A organização de grupos de trabalho temáticos permitirá ao JPP a reflexão sobre as políticas públicas e consequentes práticas desenvolvidas nos diferentes sectores estruturantes da nossa sociedade, de forma a criar um conjunto de propostas sustentadas tecnicamente, de acordo com as necessidades apresentadas e com os recursos disponíveis, que melhor sirvam a população”, explica Élvio Sousa.

O secretário-geral do JPP revela, igualmente, os objectivos de um dos primeiros grupos a serem criados, o da saúde, que vai ser coordenado pelo médico Rafael Macedo.

O grupo deverá desenvolver uma reflexão e apresentar medidas capazes de “potenciar o desenvolvimento de políticas de sustentabilidade dos serviços públicos em saúde de forma a evitar a sua contínua deterioração e consequente destruição; potenciar mecanismos atractivos de integração de profissionais de saúde no regime público e maximizar as condições de evolução na carreira; activar parcerias com outras instituições de referência, inclusivamente no espaço europeu, de forma a potenciar o reconhecimento global da nossa actividade, além de possibilitar a mútua aprendizagem e coordenação de procedimentos e metodologias mais eficientes.”

Além procurar cumprir estes objectivos, o grupo de saúde do JPP deverá dedicar-se a sugestões sobre como melhor aplicar os dinheiros públicos no regime assistencial pelo sector privado e cooperativo.

“Potenciar a regulação na saúde, de forma mais eficiente, com vista à maior transparência das funções desenvolvidas; promover, uma resolução para as denominadas ‘altas problemáticas’, em articulação com o Ministério/Secretaria com a tutela, no sentido de promover maior qualidade de vida aos idosos que se encontram nesta situação, na defesa da sua dignidade enquanto pessoas” são outros dos objectivos a alcançar.

Menos directamente ligados à prestação de serviços de saúde estão outros dois objectivos. O primeiro consiste na promoção da “prevenção em saúde, apostando nos cuidados de saúde primários e nos serviços comunitários”, e o segundo na promoção da “investigação em saúde, como passaporte de afirmação no contexto global”.

A equipa integra, além do referido médico coordenador, três enfermeiros e uma assistente social.