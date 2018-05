Jovens talentos com grandes ideias

As grandes ideias envolvidas no suplemento ‘Ponto e Vírgula’, que mensalmente foi publicado na edição impressa do DIÁRIO durante o ano lectivo 2017/2018, foram ontem distinguidas na Quinta Vigia, num evento que encerrou esta edição com a entrega de prémios aos vencedores das sete categorias em concurso da ‘Grande Ideia’: Conto, Poesia, Ilustração, Fotografia, Reportagem, Investigação Histórica e Vídeo.

Com mais uma edição concluída com sucesso, na qual a Escola Secundária de Francisco Franco e o Liceu de Jaime Moniz empataram no primeiro lugar, no que toca ao maior número de pontuação por escola, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, falou da importância de se continuar a “apostar na formação integral da nossa juventude”, que não envolva apenas “currículos cognitivos”, mas também “a criatividade e imaginação”.

O chefe do executivo madeirense referiu ainda que, tendo em conta o futuro que aí se avizinha, que é muito ligado às novas tecnologias, já “não é possível termos um ensino como antigamente”, sendo fundamental “despertar a capacidade criativa e imaginação nos nossos alunos”.

A prova de que estamos no bom caminho está nos “trabalhos que têm sido apresentados”, que “são o paradigma daquilo que pretendemos, que é dar às novas gerações uma capacidade criativa essencial para estes jovens enfrentarem os desafios do futuro”, disse Albuquerque.

Na ocasião, Ricardo Miguel Oliveira, director do DIÁRIO, entidade parceira do projecto educativo, enalteceu a importância da inserção deste suplemento nas edições deste órgão de comunicação, atendendo a que serviu para dar a conhecer aos madeirenses “o que se passa nas escolas” da Região Autónoma da Madeira (RAM). O ‘Ponto e Vírgula’ revelou-se, uma vez mais, um “espelho do talento, do mérito, da dedicação que muitos jovens já vão tendo”, concluiu.

De referir que os vencedores desta edição receberam, além da distinção, prémios em vouchers no valor (total) de 6 mil euros, por conta do La Vie, também parceiro do projecto ‘Ponto e Vírgula’.

Para os conhecer melhor, confira a página ao lado e leia as conclusões que estes jovens talentosos tiram desta experiência, bem como as projecções que já começam a idealizar para o futuro.