Jovens com autismo serão ‘Estilistas por um dia’

Vem aí o projecto ‘Estilistas por um dia’, iniciativa criada pela Unidade de Ensino Estruturado, da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Caniço em parceria com a marca TGCouture, do estilista madeirense Tiago Gonçalves, vocacionado para os alunos da Unidade de Ensino Estruturado com perturbação do Espectro do Autismo.

A ideia é procurar aptidões, interesses e capacidades das crianças com autismo, de forma a orientá-las para uma ocupação profissional num futuro próximo, através da moda e do vasto mundo criativo a ela associado.

O ponto alto da iniciativa é o desfile marcado para o Caniço Shopping, no dia 21 de Abril, entre as 16 e as 18 horas, onde cada um terá a oportunidade de mostrar as peças de roupa feitas nas aulas com a ajuda do estilista Tiago Gonçalves que vai orientar e compor a colecção com base na escolha de peças usadas, provenientes da Loja Solidária da Junta de Freguesia do Caniço e seleccionadas de acordo com a faixa etária das modelos.

Segundo o estilista, o projecto pretende “apelar à sustentabilidade, uma prática que está em voga nas grandes marcas e junto dos grandes criadores, devido à rapidez do ’fast fashion’ que ajudou a tornar a moda na segunda indústria mais poluente do Mundo”, tendo agora o papel de utilizar a tecnologia para criar roupas e acessórios ambientalmente conscientes.

Foram aplicadas técnicas com durabilidade e resistência para o conforto das pessoas, reutilizando tecidos que foram recortados para dar lugar a novas peças e novos padrões. Um exercício que põe em prática a parte criativa dos alunos com Autismo, capacitando-os para o futuro.

A confecção da colecção faz-se através da selecção de estilos, alterando o design das peças originais, tornando-as práticas e confortáveis, ajustadas ao dia-a-dia e de acordo com o gosto de cada um.

De acordo com Tiago Gonçalves, será uma colecção primaveril, feita à base de poliéster, algodão, ganga, linho, sedas e elastanos, e trabalhada em tons leves e quentes, como os brancos, azuis, amarelos, vermelhos e laranjas, com “padrões desenhados pelos alunos através da técnica da aplicação”.

Tiago Gonçalves tem sido “surpreendido” com jovens activos, amáveis, que procuram entender, de forma única, “como funciona esta sociedade repleta de complexidades e mitos, que apela para a grande mudança da escola inclusiva, na construção de actividades que valorizem as capacidades e especificidades dos nossos jovens, direccionando-os para um mundo laboral, ao qual têm direito, mas que nem todos conseguem aceder”.

É neste “contexto de equidade e inclusão” que se enquadra a actividade de consciencialização da Perturbação do Espectro do Autismo, na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Caniço para que estes jovens possam ser verdadeiramente ‘Estilistas por um dia’, quebrando tabus que ainda persistem na nossa sociedade, em pleno Século XX,I “com a força encorajadora que estes jovens manifestam, valorizando e deixando fluir o seu percurso de vida”.