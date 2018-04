Jovens autistas mostram capacidades

O ponto alto do projecto ‘Estilistas por um dia’ acontece esta tarde, entre as 16 e as 18 horas, no Caniço Shopping, através de um desfile de moda com roupas confeccionadas por alunos autistas da Unidade de Ensino Estruturado da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Caniço. O evento é apadrinhado pelo estilista madeirense Tiago Gonçalves e envolve a comunidade da referida escola, numa iniciativa que pretende alertar para a necessidade de inclusão destas crianças no mercado de trabalho, dando-lhes a oportunidade de terem uma vida activa.

“A ideia é sensibilizarmos a quem de direito, nomeadamente as entidades competentes, para a necessidade de formação nas áreas de ensino técnico profissional, vocacional e ocupacional para dotar os alunos de competências específicas, de forma a poderem integrar o mercado de trabalho, evitando assim a exclusão social”, diz Tiago Gonçalves que ficou sensibilizado com a força, o entusiasmo e o profissionalismo destes jovens autistas. Entende, por isso, que é tempo de “quebrar os tabus” enraizados na sociedade em geral, reconvertendo as fragilidades de quem vive com esta doença, em forças encorajadoras.

O projecto teve início no mês de Fevereiro e envolveu cinco alunos entre os 11 e os 16 anos na criação de uma colecção de moda baseada na sustentabilidade. Para isso foram recolhidas peças de vestuário masculinas e femininas na Loja Solidária da Junta de Freguesia do Caniço que acabaram por sofrer uma total transformação. Muitas foram desconstruídas e acabaram por dar lugar a novos designs através do Bordado Madeira, de aplicações fornecidas pela Retrosaria O Dedal e da utilização do stencil, uma técnica de pintura utilizada por artistas plásticos em murais e obras de arte. Os padrões foram inspirados no azulejo português, aplicados em apontamentos estratégicos.

O resultado será apresentado esta tarde, entre as 16 e as 18 horas. São coordenados para uma faixa etária entre os 12 e os 50 anos, apresentados pela comunidade escolar que aderiu em força ao evento.

Natália Martins, uma das docentes envolvidas no projecto, salienta que a principal ideia é chamar a atenção das entidades competentes para as capacidades destes jovens que estão na Unidade de Ensino Estruturado apenas até aos 18 anos de idade, tendo depois o futuro incerto. “Ou vão para casa, ou para um Centro Ocupacional, quando alguns têm capacidades”, refere a professora, dando como exemplo uma aluna que é bem capaz de ser ajudante de cozinha.

O evento ‘Estilistas por um dia’ conta com a participação da cantora Ester Câmara, através da interpretação de dois temas, um momento musical a cargo dos alunos da escola e um momento de poesia que será intercalado com o desfile intergeracional e inclusivo, onde os estilistas são crianças com autismo e os modelos são alunos da comunidade escolar do Caniço.

A iniciativa realiza-se hoje graças ao apoio da direcção da escola, da Retrosaria O Dedal, da direcção do Caniço Shopping, da loja solidária do Caniço e da florista do Caniço Shopping, entre outros para que as crianças com autismo possam ter uma oportunidade e deixem de ser excluídas.

Caso hajam apoios, o evento poderá ter continuidade.