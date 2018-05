Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, na noite do último sábado, para prestar socorro a um jovem vítima de agressão na Rua do Brasil, no Bairro da Nazaré, em São Martinho. Após receber os primeiros socorros no local, por volta das 21 horas, o rapaz foi transportado numa ambulância desta corporação para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação. A.F.