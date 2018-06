Jovem prodígio da moda

João Pedro tem apenas 19 anos de idade e já vestiu várias figuras nacionais e internacionais. O jovem estilista tem no seu currículo a participação em diversos eventos que serviram para enriquecer a sua promissora carreira.

Tudo começou quando na escola ‘rabiscava’ desenhos de roupa nos cadernos e era chamado a atenção pelos professores por causa disso. Do papel passou à prática e realizou o seu primeiro desfile de moda, em Câmara de Lobos. Um evento que nunca mais esquece, porque serviu de rampa de lançamento para esta área e que fez o jovem acreditar que cada vez mais nasceu para ser estilista.

“É impossível esquecer o meu primeiro desfile que foi realizado, em Câmara de Lobos. As roupas foram feitas com cortinas e realizei um desfile para quase 200 pessoas, o meu corpo tremia, mas graças a Deus tudo correu bem. O público foi fantástico e, após cinco anos de carreira, continua a apoiar-me incondicionalmente com elogios e críticas, que fizeram de mim o homem que sou hoje, que nunca baixa os braços perante as dificuldades da vida e que acredita que nada é impossível”, disse.

Depois desta primeira experiência, vieram muitas mais que têm servido para evoluir e deixar a sua impressão digital no tão cobiçado mundo da moda. Tanto que tem lutado para que a sua carreira cresça ainda mais no mercado regional.

“Já realizei mais de 200 criações e participei em diversos eventos relacionados com a moda, onde estiveram associados grandes nomes. Mas o melhor que já promovi até hoje foi o meu evento de fim-de-ano ‘Crazy in Love’ com a presença da minha querida Andreia Silva, que foi um arraso e com a sala esgotada. Esta foi uma evolução notável na minha carreira, desde então já vesti a Margarida Meneses, o Luan Teófilo e a Gabriela Santana da ‘Casa dos Segredos 7’ e participei no ‘Madeira Fashion Weekend’, onde vesti várias manequins internacionais, sendo que duas delas já participaram no ‘show’ da Victoria’s Secret, entre vários cantores, como Daduh King, TT, Iran Costa, entre outros. Além disso, neste último fim-de-semana vesti as promotoras da ‘Festa Branca’, no Pestana CR7, com a presença do Juvencio Luyiz e do Melão”, revelou.

O estilista não se imagina a fazer outra coisa a não ser moda e tem a certeza que um dia irá conseguir realizar todos os seus sonhos. Só tem pena que a moda não seja valorizada na Madeira.

“É muito difícil alguém de Portugal continental realizar sonhos, mas para nós, madeirenses, é três vezes mais difícil, porque não temos os meios necessários para conseguirmos fazer aquilo que mais gostamos. Precisamos que as câmaras dos nossos municípios apoiem os nossos trabalhos, que nos ajudem financeiramente para que consigamos realizar um bom evento, porém a resposta deles é sempre a mesma, que não podem financiar, mas ajudar com o espaço. É claro que agradeço por isso, porém não é suficiente”, disse.

O jovem estilista adiantou que em termos de referências tem especial preferência pela madeirense Fátima Lopes por ser da Região e também por “nunca ter desistido apesar de todas as dificuldades”. Além disso, João Pedro tem acompanhado Sherri Hill que, na sua opinião, “tem umas roupas fabulosas”.

Lutador e com esperança num futuro risonho, aproveitou a oportunidade para deixar um conselho a todos os jovens que também têm o sonho de vingar no mundo da moda, com a certeza de que desistir não é solução. “Um sonhador tem o mundo nas mãos, por vezes, podemos não saber o que fazer, mas sabemos sempre onde queremos chegar. Acreditem sempre no vosso potencial e nunca duvidem das vossas capacidades, guardem todas as pedras que aparecem no vosso caminho e acreditem que um dia irão conseguir construir um castelo. Eu acredito que muitos jovens como estão à procura da oportunidade certa para evoluir ainda mais nas suas áreas, o importante é nunca desistir e acreditar, que o céu é o limite. O resto? A vida encarrega-se”, concluiu.