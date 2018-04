Jovem Nanu deve ser o substituto de Bebeto

O Marítimo está apenas com dois centrais de raiz para o jogo deste domingo contra o Moreirense: Pablo Santos e Zainadine. Isto porque Dráusio está lesionado (fractura da perna direita) e não joga mais esta temporada, e Diney sofreu, no treino de quarta-feira, na Camacha, uma entorse na tíbio-társica direita, da qual não vai recuperar em tempo útil, já não tendo participado na sessão de trabalho desta quinta-feira.

Aloísio Soares pode ser chamado

Deste modo, o jovem Aloísio Soares Neto, central brasileiro de apenas 20 anos que já cumpriu, esta temporada, 26 jogos pela equipa B no Campeonato de Portugal e que esta semana voltou a integrar os trabalhos do plantel principal, deve ser chamado para o jogo com o Moreirense, compondo o lote dos convocados de Daniel Ramos.

Também de fora do embate com os ‘cónegos’ está Bebeto, o jogador mais utilizado no Marítimo, esta temporada, em todas as competições. O lateral direito brasileiro vai cumprir, ante o Moreirense, um jogo de castigo e tudo indica que será Nanu o seu substituto. O que, a confirmar-se, constituirá uma estreia absoluta na Liga.

O jovem jogador angolano, de 23 anos, mesmo estando já no plantel principal desde há alguns meses a esta parte, tem jogado pela equipa B, pela qual participou em 24 jogos no Campeonato de Portugal, com dois golos anotados. Foi já suplente não utilizado na equipa principal em quatro jornadas consecutivas na Liga: Chaves (c), Alvalade, Paços de Ferreira e Belenenses (c). Mas, até ao jogo, o Marítimo vai ainda treinar por mais duas vezes, pelo que o treinador verde-rubro pode até apostar em alternativa diferente, não descurando Edgar Costa, recuperado de uma lesão no joelho direito.

Treino foi à porta fechada

Refira-se, neste âmbito, que o Marítimo treinou, ontem de manhã, à porta fechada, em sessão desenvolvida no estádio do clube, nos Barreiros.

Daniel Ramos não teve ao seu dispor os lesionados Diney e Dráusio, para além de Fábio Pacheco, Eber Bessa e Broetto, desde o início da semana a treinaram na equipa B, mas contando com os concursos dos jovens Aloísio Soares, Aloísio Genésio e Pedro Mateus.

De resto, e para além da ausência forçada de Bebeto, Daniel Ramos não deve proceder a mais mexidas no ‘onze’ relativamente ao jogo com o Estoril, ‘onze’ este que se manteve inalterável durante três jornadas consecutivas: Tondela, Feirense e Estoril Praia.