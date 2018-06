Jovem morre em despiste de mota

Um rapaz de 18 anos morreu na noite da passada quarta-feira, na sequência de um aparatoso acidente de viação ocorrido na Rua Elias Garcia, no Funchal.

Eram 22h30 quando a mota em que seguia se despistou, embatendo num varandim, nas imediações do edifício da Segurança Social. O jovem foi projectado e ficou politraumatizado. Já a mota ficou a cerca de 10 metros do local do acidente.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para esta situação e deslocaram-se ao local para socorrer a vítima, juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). O motociclista, que seguia sozinho no veículo, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, mas acabou por não resistir aos ferimentos graves e faleceu pouco tempo depois.

Sabe-se que o rapaz residia no Caminho de Santo António, no Beco da Barraqueira e, ao que tudo indica, seguia numa mota que lhe tinha sido emprestada.

Sobe para três as mortes nas estradas em 2018

Com este sinistro, sobe para três o número de mortes registadas este ano nas estradas da Madeira. O primeiro acidente ocorreu no dia 1 de Janeiro, na Estrada Regional 103, no Monte, e vitimou um homem de idade avançada. O senhor embateu com o carro num muro e, de seguida, entrou em paragem cardiorrespiratória, acabando por falecer no local.

A outra vítima morreu em consequência de um atropelamento, na manhã do dia 18 de Abril. A mulher foi colhida por um automóvel ligeiro, junto ao Largo da Achada, na Camacha, e morreu no local apesar dos esforços dos bombeiros e da EMIR para tentar reanimá-la.